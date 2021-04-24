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Арсенал VS Эвертон
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Арсенал - Эвертон: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
-:-
Арсенал - Эвертон: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
24 апр. 2021, 17:00 МСК
24.04.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
17
Ивоби
Алекс Ивоби
6
Аллан
Аллан
21
Гомеш
Андре Гомеш
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
26
Дэвис
Том Дэвис
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
53
Тайрер
Гарри Тайрер
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
13
Мина
Йерри Мина
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
62
Оньянго
Тайлер Оньянго
-
11
Кинг
Джошуа Кинг
-
34
Бродхед
Натан Бродхед
-
Прошлые матчи
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Эвертон
2
Арсенал
1
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3 : 2
Эвертон
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
3
Эвертон
2
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0 : 0
Арсенал
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:30
Эвертон
0
Арсенал
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:05
Эвертон
1 : 0
Арсенал
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:05
Эвертон
1
Арсенал
0
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Арсенал
2 : 0
Эвертон
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Арсенал
2
Эвертон
0
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:30
Арсенал
5 : 1
Эвертон
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
20:30
Арсенал
5
Эвертон
1
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:30
Эвертон
2 : 5
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:30
Эвертон
2
Арсенал
5
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Арсенал
3 : 1
Эвертон
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Арсенал
3
Эвертон
1
13.12.2016
13 дек. 2016
вт
22:45
Эвертон
2 : 1
Арсенал
13.12.2016
13 дек. 2016
вт
22:45
Эвертон
2
Арсенал
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
15:45
Эвертон
0 : 2
Арсенал
19.03.2016
19 марта 2016
сб
15:45
Эвертон
0
Арсенал
2
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Эвертон
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:30
Арсенал
2
Эвертон
1
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:05
Арсенал
2 : 0
Эвертон
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:05
Арсенал
2
Эвертон
0
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Эвертон
2 : 2
Арсенал
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Эвертон
2
Арсенал
2
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
15:30
Эвертон
3 : 0
Арсенал
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
15:30
Эвертон
3
Арсенал
0
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:45
Арсенал
4 : 1
Эвертон
08.03.2014
08 марта 2014
сб
15:45
Арсенал
4
Эвертон
1
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
19:00
Арсенал
1 : 1
Эвертон
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
19:00
Арсенал
1
Эвертон
1
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:45
Арсенал
0 : 0
Эвертон
16.04.2013
16 апр. 2013
вт
21:45
Арсенал
0
Эвертон
0
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Эвертон
1 : 1
Арсенал
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Эвертон
1
Арсенал
1
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:59
Эвертон
0 : 1
Арсенал
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:59
Эвертон
0
Арсенал
1
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Эвертон
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Арсенал
1
Эвертон
0
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