Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 7
Уолкотт 26
2:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
29
Джака
Гранит Джака
90
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
75
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
7'
26'
7', 26'
70
7
Санчес
Алексис Санчес
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
70
Запасные
33
Чех
Петр Чех
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
31
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
9
Лукас
Лукас
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Базель
мин
34
Джака
Таулант Джака
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
3
Траоре
Адама Траоре
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
79
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
71
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
15
Франссон
Александер Франссон
90
88
Думбия
Сейду Думбия
58
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
26
Хег
Даниэль Хег
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
4
Габер
Омар Габер
39
Калла
Давиде Калла
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Шпорар
Андраж Шпорар