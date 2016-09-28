Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Канада
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 7
Уолкотт 26
2:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
29
Джака
Гранит Джака
90
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
75
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
19
Касорла
Санти Касорла
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
7'
26'
7', 26'
70
7
Санчес
Алексис Санчес
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
70
Запасные
33
Чех
Петр Чех
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
31
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
9
Лукас
Лукас
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Базель
мин
34
Джака
Таулант Джака
90
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
3
Траоре
Адама Траоре
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
79
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
71
11
Штеффен
Ренато Штеффен
90
15
Франссон
Александер Франссон
90
88
Думбия
Сейду Думбия
58
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
26
Хег
Даниэль Хег
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
4
Габер
Омар Габер
39
Калла
Давиде Калла
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
9
Шпорар
Андраж Шпорар