Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Канада
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 20
1:5
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 55
Роббен 68
Коста 78
Видаль 80
Видаль 85
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
7 марта 2017, 22:45 МСК
7.03.2017, 22:45 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
17
Санчес
Алексис Санчес
72
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
72
29
Джака
Гранит Джака
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
20'
20'
90
12
Жиру
Оливье Жиру
72
Запасные
33
Чех
Петр Чех
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
11
Озил
Месут Озил
34
Коклен
Франсис Коклен
9
Лукас
Лукас
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
13
Рафинья
Рафинья
90
7
Рибери
Франк Рибери
79
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
23
Видаль
Артуро Видаль
80'
85'
80', 85'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
79
10
Роббен
Арьен Роббен
68'
68'
71
9
Левандовски
Роберт Левандовски
55'
55'
90
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
18
Бернат
Хуан Бернат
25
Мюллер
Томас Мюллер
32
Киммих
Йозуа Киммих
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Коста
Дуглас Коста
78'
29
Коман
Кингсли Коман