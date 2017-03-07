Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 20
1:5
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 55
Роббен 68
Коста 78
Видаль 80
Видаль 85
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
7 марта 2017, 22:45 МСК
7.03.2017, 22:45 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
13
Оспина
Давид Оспина
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
17
Санчес
Алексис Санчес
72
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
72
29
Джака
Гранит Джака
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
20'
20'
90
12
Жиру
Оливье Жиру
72
Запасные
33
Чех
Петр Чех
3
Гиббс
Киран Гиббс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
11
Озил
Месут Озил
34
Коклен
Франсис Коклен
9
Лукас
Лукас
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
13
Рафинья
Рафинья
90
7
Рибери
Франк Рибери
79
3
Алонсо
Хаби Алонсо
90
23
Видаль
Артуро Видаль
80'
85'
80', 85'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
79
10
Роббен
Арьен Роббен
68'
68'
71
9
Левандовски
Роберт Левандовски
55'
55'
90
Запасные
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
18
Бернат
Хуан Бернат
25
Мюллер
Томас Мюллер
32
Киммих
Йозуа Киммих
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Коста
Дуглас Коста
78'
29
Коман
Кингсли Коман