Арсенал - БАТЭ: 21 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Волков 4
Мустафи 39
Папастатопулос 60
3:0
Первый матч 0:1

Арсенал - БАТЭ: 21 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
21 февр. 2019, 20:55 МСК
21.02.2019, 20:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Арсенал
мин
1
Чех
Петр Чех
90
-
Волков
Захар Волков
90
12
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
39'
39'
90
10
Озил
Месут Озил
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
34
Джака
Гранит Джака
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
19
Лено
Бернд Лено
-
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
60'
-
31
Колашинац
Сеад Колашинац
-
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
22
Суарес
Денис Суарес
-
11
Торрейра
Лукас Торрейра
-
49
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
БАТЭ
мин
48
Щербицкий
Денис Щербицкий
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
23
Волков
Захар Волков
4'
4'
90
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
27
Симович
Слободан Симович
90
17
Риос
Алексей Риос
90
26
Милич
Неманья Милич
90
Запасные
35
Чичкан
Антон Чичкан
-
11
Глеб
Александр Глеб
-
5
Яблонский
Евгений Яблонский
-
94
Мукам
Ирвин Мукам
-
7
Березкин
Евгений Березкин
-

События

Матч окончен 3:0
ГОЛ! 3:0
Сократис Папастатопулос
60'
ГОЛ! 2:0
Шкодран Мустафи
39'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:0
Захар Волков
4'

Прошлые матчи

21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Арсенал
3 : 0
БАТЭ
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Арсенал
3
БАТЭ
0
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
БАТЭ
1 : 0
Арсенал
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
БАТЭ
1
Арсенал
0
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Арсенал
6 : 0
БАТЭ
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Арсенал
6
БАТЭ
0
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
БАТЭ
2
Арсенал
4

Новости

Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
«Арсенал» ругается из-за жилых домов на своей земле. Они не проходят нормы безопасности. Владельцы квартир требуют у клуба деньги
#Арсенал
11 марта, 15:29
Любитель придумал о себе сайт и копировал отчеты об игре Анелька. Однажды контракт с реальным клубом сорвали фанаты
#Грегор Аксельрод
20 февраля, 15:22
Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает
#Арсенал
03 февраля, 13:40
Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
1
#Месут Озил
23 января, 16:10
1
# Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Федорович – об удалении Гончаренко в 1998-м: «Сидел под дождем и переживал. Он всегда такой по жизни»
12 марта, 19:54
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Арсенал» впервые за два сезона вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Сейчас он в концовке матча обыграл «Бенфику»
25 февраля, 22:59
«Арсенал», «Аякс», «Шахтер» и еще пять команд вышли в 1/8 ЛЕ. Вылетели «Наполи», «Хоффенхайм», «Бенфика»
25 февраля, 22:50
Первый матч «Арсенала» и «Бенфики» состоится в Риме. Ответный – в Афинах
09 февраля, 21:46