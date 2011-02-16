Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 78
Аршавин 83
2:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Вилья 26
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
16 февр. 2011, 22:45 МСК
16.02.2011, 22:45 МСК
среда
Составы
Арсенал
мин
0
Щесны
Войцех Щесны
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Косиельни
Лоран Косиельни
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Сонг
Александр Сонг
69
0
Уилшир
Джек Уилшир
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
77
0
ван Перси
Робин ван Перси
78'
78'
90
Запасные
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
0
Аршавин
Андрей Аршавин
83'
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Денилсон
Невес Денилсон
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
89
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Вилья
Давид Вилья
26'
26'
69
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Педро
Педро
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Милито
Габриэль Милито
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
0
Кркич
Боян Кркич