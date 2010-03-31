Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 70
Фабрегас 86
2:2
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Ибрагимович 47
Ибрагимович 61
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
31 марта 2010, 21:45 МСК
31.03.2010, 21:45 МСК
среда
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
45
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
67
0
Аршавин
Андрей Аршавин
28
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
86'
86'
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Денилсон
Невес Денилсон
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
70'
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Педро
Педро
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
47'
61'
47', 61'
76
0
Месси
Лионель Месси
87
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маркес
Рафаэль Маркес
0
Милито
Габриэль Милито
0
Туре
Яя Туре
0
Жеффрен
Жеффрен
0
Анри
Тьерри Анри
0
Кркич
Боян Кркич