Матч завершен
Арсенал
Лондон
Фабрегас 25
Насри 44
Фабрегас 52
Диаби 72
4:1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Ленс 83
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Ален Хамер
Ален Хамер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Диаби
Абу Диаби
72'
72'
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
25'
52'
25', 52'
67
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
74
0
Насри
Самир Насри
44'
44'
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
67
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Санья
Бакари Санья
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Эдуардо
Эдуардо
АЗ Алкмаар
мин
0
Ромеро
Серхио Ромеро
90
0
Поульсен
Симон Поульсен
64
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Ялинс
Кью Ялинс
90
0
Мартенс
Маартен Мартенс
90
0
Схаарс
Стейн Схаарс
90
0
Мендес
Давид Мендес
70
0
Холмен
Бретт Холмен
90
0
Дембеле
Мусса Дембеле
58
0
Пелле
Грациано Пелле
90
Запасные
0
Дидулица
Джой Дидулица
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Свертс
Жиль Свертс
0
ван дер Велден
Ник ван дер Велден
0
Ленс
Джермейн Ленс
83'
0
Вернблум
Понтус Вернблум
0
Ари
Ари