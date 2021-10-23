Арсенал - Астон Вилла: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
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Арсенал - Астон Вилла: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
23 окт. 2021, 17:00 МСК
23.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит

Прошлые матчи

06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
Астон Вилла
1
Арсенал
0
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
0
Астон Вилла
3
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020 21 июля 2020 вт 22:15
Астон Вилла
1
Арсенал
0
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
3
Астон Вилла
2
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Арсенал
4
Астон Вилла
0
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 16:30
Астон Вилла
0 : 2
Арсенал
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 16:30
Астон Вилла
0
Арсенал
2
30.05.2015 30 мая 2015 сб 19:30
Арсенал
4 : 0
Астон Вилла
30.05.2015 30 мая 2015 сб 19:30
Арсенал
4
Астон Вилла
0
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 16:30
Арсенал
5 : 0
Астон Вилла
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 16:30
Арсенал
5
Астон Вилла
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
Астон Вилла
0 : 3
Арсенал
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
Астон Вилла
0
Арсенал
3
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 22:59
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
13.01.2014 13 янв. 2014 пн 22:59
Астон Вилла
1
Арсенал
2
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Арсенал
1 : 3
Астон Вилла
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 17:00
Арсенал
1
Астон Вилла
3
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Арсенал
2 : 1
Астон Вилла
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Арсенал
2
Астон Вилла
1
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Арсенал
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 20:30
Астон Вилла
0
Арсенал
0
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Арсенал
3
Астон Вилла
0
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 19:00
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 19:00
Арсенал
3
Астон Вилла
2
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Астон Вилла
1
Арсенал
2
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Арсенал
1 : 2
Астон Вилла
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Арсенал
1
Астон Вилла
2
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2 : 4
Арсенал
27.11.2010 27 нояб. 2010 сб 15:45
Астон Вилла
2
Арсенал
4
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
0 : 0
Арсенал
27.01.2010 27 янв. 2010 ср 22:45
Астон Вилла
0
Арсенал
0
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 16:30
Арсенал
3 : 0
Астон Вилла
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 16:30
Арсенал
3
Астон Вилла
0

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