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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Фабрегас 66
Фабрегас 82
Диаби 90
3:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
27 дек. 2009, 16:30 МСК
27.12.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Траоре
Арман Траоре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
58
0
Диаби
Абу Диаби
90'
90'
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Эдуардо
Эдуардо
64
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
66', 82'
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
0
Вела
Карлос Вела
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
77
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Хески
Эмил Хески
63
0
Янг
Эшли Янг
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью