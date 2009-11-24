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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Насри 35
Денилсон 45
2:0
Матч завершен
Стандард
Льеж
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2009, 22:45 МСК
24.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Конрад Плауц
Конрад Плауц
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Галлас
Вильям Галлас
46
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
45'
45'
66
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Насри
Самир Насри
35'
35'
60
0
Вела
Карлос Вела
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Санья
Бакари Санья
0
Траоре
Арман Траоре
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
Стандард
мин
0
Болат
Синан Болат
90
0
Мюлемо
Ландри Мюлемо
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Камоццато
Маркос Камоццато
90
0
Горо
Горо
90
0
Мангала
Эльяким Мангала
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Дальма
Вильфрид Дальма
64
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
68
Запасные
0
ван Хаут
Кристоф ван Хаут
0
Гершон
Рами Гершон
0
Рамос
Виктор Рамос
0
Роша
Рикарду Роша
0
Никез
Бенжамен Никез
0
Сирьяк
Гои-Би Сирьяк
0
Траоре
Мусса Траоре