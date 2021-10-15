Арсенал - Зенит: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Зенит: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 окт. 2021, -:- МСК
15.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак

Прошлые матчи

20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Зенит
1 : 2
Арсенал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 17:00
Зенит
1
Арсенал
2
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0
Зенит
0
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3
Арсенал
1
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 14:00
Арсенал
0
Зенит
1
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Зенит
3
Арсенал
1
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 19:30
Арсенал
4 : 2
Зенит
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 19:30
Арсенал
4
Зенит
2
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:30
Зенит
1
Арсенал
0
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 14:00
Арсенал
3 : 3
Зенит
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 14:00
Арсенал
3
Зенит
3
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Зенит
0
Арсенал
1
19.03.2017 19 марта 2017 вс 19:30
Зенит
2 : 0
Арсенал
19.03.2017 19 марта 2017 вс 19:30
Зенит
2
Арсенал
0
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 19:00
Арсенал
0
Зенит
5
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:30
Зенит
1 : 0
Арсенал
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 18:30
Зенит
1
Арсенал
0
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 19:00
Зенит
2 : 3
Арсенал
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 19:00
Зенит
2
Арсенал
3
02.08.2014 02 авг. 2014 сб 18:00
Арсенал
0 : 4
Зенит
02.08.2014 02 авг. 2014 сб 18:00
Арсенал
0
Зенит
4

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