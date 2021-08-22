Арсенал - Спартак: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Спартак: 22 августа 2021 смотреть онлайн

Спартак
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РПЛ,

5 тур

Россия
22 авг. 2021, -:- МСК
22.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021 03 мая 2021 пн 16:30
Арсенал
1
Спартак
2
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2
Арсенал
1
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Арсенал
2
Спартак
3
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
Спартак
0
Арсенал
1
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Арсенал
3 : 0
Спартак
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 20:30
Арсенал
3
Спартак
0
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:30
Спартак
2 : 3
Арсенал
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:30
Спартак
2
Арсенал
3
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
Арсенал
0
Спартак
1
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 19:30
Спартак
2
Арсенал
0
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Арсенал
3 : 0
Спартак
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Арсенал
3
Спартак
0
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016 31 июля 2016 вс 18:00
Спартак
4
Арсенал
0
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 17:45
Арсенал
1 : 0
Спартак
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 17:45
Арсенал
1
Спартак
0
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 18:00
Спартак
2 : 0
Арсенал
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 18:00
Спартак
2
Арсенал
0

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