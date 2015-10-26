Арсенал - Спартак-2: 26 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
4:1

Арсенал - Спартак-2: 26 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
26 окт. 2015, 19:00 МСК
26.10.2015, 19:00 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
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Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

10.05.2016 10 мая 2016 вт 16:00
Спартак-2
1 : 2
Арсенал
10.05.2016 10 мая 2016 вт 16:00
Спартак-2
1
Арсенал
2
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:00
Арсенал
4 : 1
Спартак-2
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:00
Арсенал
4
Спартак-2
1

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