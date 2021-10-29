Арсенал - Сочи: 29 октября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Сочи: 29 октября 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
29 окт. 2021, -:- МСК
29.10.2021, -:- МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4
Арсенал
0
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3
Сочи
2
01.03.2020 01 марта 2020 вс 19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
01.03.2020 01 марта 2020 вс 19:00
Сочи
1
Арсенал
2
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
Арсенал
1
Сочи
1
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Арсенал
0
Сочи
1
07.07.2013 07 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
07.07.2013 07 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0
Арсенал
1

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