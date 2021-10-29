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РПЛ
Арсенал VS Сочи
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Арсенал - Сочи: 29 октября 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
-:-
Арсенал - Сочи: 29 октября 2021 смотреть онлайн
Сочи
Сочи
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
29 окт. 2021, -:- МСК
29.10.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4
Арсенал
0
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3
Сочи
2
01.03.2020
01 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
01.03.2020
01 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1
Арсенал
2
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1
Сочи
1
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Арсенал
0
Сочи
1
07.07.2013
07 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
07.07.2013
07 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0
Арсенал
1
Новости
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
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Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
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Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
#Горан Чаушич
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Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
#Гия Григалава
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15 июня, 14:58
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05 июня, 10:33
Заболотный перейдет в ЦСКА. Об этом объявил владелец «Сочи»
18 мая, 13:16
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36
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10 мая, 21:02
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08 мая, 18:45
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03 мая, 18:21