Арсенал - Рубин: 01 августа 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Рубин: 01 августа 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
1 авг. 2021, -:- МСК
1.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2
Рубин
4
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3
Арсенал
1
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020 14 марта 2020 сб 19:00
Арсенал
0
Рубин
1
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 14:00
Рубин
1
Арсенал
0
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
Рубин
0
Арсенал
0
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Арсенал
2
Рубин
2
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Арсенал
0
Рубин
0
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017 29 июля 2017 сб 17:30
Рубин
2
Арсенал
1
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:00
Рубин
1
Арсенал
0
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:30
Арсенал
1
Рубин
0
09.03.2015 09 марта 2015 пн 15:30
Рубин
1 : 0
Арсенал
09.03.2015 09 марта 2015 пн 15:30
Рубин
1
Арсенал
0
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
13.08.2014 13 авг. 2014 ср 19:00
Арсенал
0
Рубин
0

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