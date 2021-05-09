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Арсенал VS Рубин
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Арсенал - Рубин: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
-:-
Арсенал - Рубин: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
5
Уремович
Филип Уремович
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Шатов
Олег Шатов
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
14
Костюков
Михаил Костюков
25
Макаров
Денис Макаров
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
66
Янович
Никита Янович
-
1
Медведев
Никита Медведев
-
4
Бегич
Силвие Бегич
-
8
Йевтич
Дарко Йевтич
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Прошлые матчи
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3
Арсенал
1
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0
Рубин
1
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1
Арсенал
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:30
Рубин
0
Арсенал
0
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Рубин
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Арсенал
2
Рубин
2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0
Рубин
0
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2
Арсенал
1
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1
Арсенал
0
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
06.08.2016
06 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1
Рубин
0
09.03.2015
09 марта 2015
пн
15:30
Рубин
1 : 0
Арсенал
09.03.2015
09 марта 2015
пн
15:30
Рубин
1
Арсенал
0
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
13.08.2014
13 авг. 2014
ср
19:00
Арсенал
0
Рубин
0
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
4
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
«Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. В игре с ЦСКА – два гола за первый тайм
13 марта, 14:53
Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09