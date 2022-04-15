Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Португалия
Шотландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Арсенал VS Ростов
Поделиться:
Арсенал - Ростов: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
-:-
Арсенал - Ростов: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1
Арсенал
0
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2
Ростов
3
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2
Арсенал
1
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2
Ростов
3
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Ростов
0 : 0
Арсенал
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Ростов
0
Арсенал
0
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Ростов
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
19:30
Арсенал
0
Ростов
1
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Арсенал
2 : 2
Ростов
17.03.2018
17 марта 2018
сб
14:00
Арсенал
2
Ростов
2
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
16:30
Ростов
2
Арсенал
2
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Арсенал
1 : 0
Ростов
06.05.2017
06 мая 2017
сб
16:30
Арсенал
1
Ростов
0
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Ростов
4
Арсенал
1
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
Ростов
0 : 1
Арсенал
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
19:00
Ростов
0
Арсенал
1
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1
Ростов
1
Новости
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
#Михаил Вилков
20 апреля, 21:17
Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику
#Сергей Песьяков
17 апреля, 18:10
Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
#Горан Чаушич
11 апреля, 16:49
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
«Урал» впервые с 2016 года обыграл «Ростов» и впервые за месяц победил в чемпионате
10 мая, 18:39
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
08 мая, 18:45
«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице РПЛ, обойдя «Локомотив»
03 мая, 18:21