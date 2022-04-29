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Арсенал VS Нижний Новгород
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Арсенал - Нижний Новгород: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
-:-
Арсенал - Нижний Новгород: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
Новости
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
#Горан Чаушич
11 апреля, 16:49
Игроки «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА, у РФС есть доказательства. Среди угрожавших – сын президента
#Гия Григалава
09 апреля, 18:50
Пас Дзагоева на Фернандеса три года назад на ЧМ расстроил Олича. Сейчас повторили – и все трое в полуфинале Кубка
#Алан Дзагоев
08 апреля, 22:30
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
08 мая, 18:45
«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице РПЛ, обойдя «Локомотив»
03 мая, 18:21
«Тамбов» проиграл в РПЛ семь матчей подряд
18 апреля, 15:52
РФС дисквалифицировал двух игроков «Арсенала» и тренера ЦСКА из-за словесного конфликта после матча
13 апреля, 18:41
ЦСКА в большинстве победил «Арсенал» в Кубке России, решающий гол в конце забил Фернандес
08 апреля, 21:23
Годзюр впервые за 3,5 года отбил пенальти в РПЛ
04 апреля, 14:15
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57