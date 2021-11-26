Арсенал - Локомотив: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Локомотив: 26 ноября 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
26 нояб. 2021, -:- МСК
26.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
37
Магкеев
Станислав Магкеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
45
Сильянов
Александр Сильянов
25
Камано
Франсуа Камано
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
53
Худяков
Даниил Худяков
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
82
Петухов
Илья Петухов
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Главный тренер
Марко Николич

Прошлые матчи

08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0
Локомотив
3
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1
Арсенал
0
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Арсенал
4
Локомотив
0
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 14:00
Локомотив
2
Арсенал
1
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Арсенал
2
Локомотив
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Арсенал
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 14:00
Локомотив
3
Арсенал
1
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Арсенал
2
Локомотив
0
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
Локомотив
1 : 0
Арсенал
18.07.2017 18 июля 2017 вт 19:30
Локомотив
1
Арсенал
0
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:30
Арсенал
0 : 3
Локомотив
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 17:30
Арсенал
0
Локомотив
3
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
Арсенал
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:00
Локомотив
1
Арсенал
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 19:00
Локомотив
0 : 1
Арсенал
14.03.2015 14 марта 2015 сб 19:00
Локомотив
0
Арсенал
1
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 18:30
Арсенал
0 : 2
Локомотив
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 18:30
Арсенал
0
Локомотив
2

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Шесть историй про «Ахмат» и драки
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«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
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