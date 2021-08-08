Арсенал - Крылья Советов: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Крылья Советов: 08 августа 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
8 авг. 2021, -:- МСК
8.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин

Прошлые матчи

07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Арсенал
2
Крылья Советов
4
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
Крылья Советов
2
Арсенал
3
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
Крылья Советов
0
Арсенал
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Арсенал
4
Крылья Советов
0
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
Арсенал
2 : 0
Крылья Советов
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 19:30
Арсенал
2
Крылья Советов
0
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016 21 окт. 2016 пт 18:00
Крылья Советов
1
Арсенал
1

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