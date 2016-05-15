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Арсенал VS Факел
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Арсенал - Факел: 15 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Тула
1:0
Арсенал - Факел: 15 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 37 тур
ФНЛ,
37 тур
Россия
15 мая 2016, 16:00 МСК
15.05.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Факел
1 : 2
Арсенал
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
19:00
Факел
1
Арсенал
2
15.05.2016
15 мая 2016
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Факел
15.05.2016
15 мая 2016
вс
16:00
Арсенал
1
Факел
0
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
18:00
Факел
3 : 1
Арсенал
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
18:00
Факел
3
Арсенал
1
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