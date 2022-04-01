Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Португалия
Шотландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Арсенал VS Ахмат
Поделиться:
Арсенал - Ахмат: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
-:-
Арсенал - Ахмат: 01 апреля 2022 смотреть онлайн
Ахмат
Грозный
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
1 апр. 2022, -:- МСК
1.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ахмат
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
15
Семенов
Андрей Семенов
55
Пуцко
Александр Пуцко
20
Нижич
Зоран Нижич
96
Быстров
Марат Быстров
24
Ненахов
Максим Ненахов
59
Харин
Евгений Харин
11
Исмаэл
Исмаэл
14
Полярус
Артем Полярус
29
Ильин
Владимир Ильин
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
-
42
Мелихов
Александр Мелихов
-
4
Анхель
Вилькер Анхель
-
38
Кармаев
Никита Кармаев
-
90
Альсултанов
Ислам Альсултанов
-
10
Кадыров
Халид Кадыров
-
23
Швец
Антон Швец
-
7
Бериша
Бернард Бериша
-
6
Адуев
Амир Адуев
-
95
Кадыров
Абубакар Кадыров
-
9
Янку
Габриэл Янку
-
18
Алмаши
Ладислав Алмаши
-
Главный тренер
Андрей Талалаев
Прошлые матчи
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2
Арсенал
0
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
Арсенал
0
Ахмат
0
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Арсенал
1
Ахмат
3
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1
Арсенал
1
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
19:30
Ахмат
2 : 0
Арсенал
10.12.2018
10 дек. 2018
пн
19:30
Ахмат
2
Арсенал
0
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
19:30
Ахмат
0 : 2
Арсенал
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
19:30
Ахмат
0
Арсенал
2
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:30
Арсенал
3 : 1
Ахмат
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:30
Арсенал
3
Ахмат
1
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
Арсенал
1 : 0
Ахмат
04.03.2018
04 марта 2018
вс
19:00
Арсенал
1
Ахмат
0
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
Ахмат
1
Арсенал
2
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
Ахмат
3 : 1
Арсенал
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
16:30
Ахмат
3
Арсенал
1
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 0
Ахмат
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
14:30
Арсенал
0
Ахмат
0
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ахмат
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Арсенал
1
Ахмат
1
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
19:00
Ахмат
3 : 0
Арсенал
22.08.2014
22 авг. 2014
пт
19:00
Ахмат
3
Арсенал
0
Новости
Самый странный трансфер июня – Яя Туре тренирует «Ахмат». Он знает русский, а агент два года предлагал его клубам РПЛ
#Яя Туре
15 июня, 18:25
Шесть историй про «Ахмат» и драки
#Ахмат
27 мая, 23:12
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Форвард «Ахмата» чуть не оставил «Спартак» без Лиги чемпионов. В 28 лет он проводит рекордный сезон
#Владимир Ильин
16 мая, 16:00
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
«Ахмат» из-за блокировки канала на ютубе подал в суд на Google
5 часов назад
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Яя Туре вошел в тренерский штаб Талалаева в «Ахмате»
14 июня, 14:45
Девять футболистов дисквалифицированы после драки в матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива»
03 июня, 10:53
Матч молодежек «Локомотива» и «Ахмата» закончился массовой дракой
27 мая, 16:34
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». После первого тайма проигрывал 0:2
16 мая, 15:55
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
08 мая, 18:45
«Спартак» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице РПЛ, обойдя «Локомотив»
03 мая, 18:21