Матч завершен
Армения
2:3
Матч завершен
Португалия
Чемпионат Европы, 6 тур

Чемпионат Европы,

6 тур
13 июня 2015, 19:00 МСК
13.06.2015, 19:00 МСК
суббота
Серж Гюмьенни
Серж Гюмьенни
Главный Судья
Составы