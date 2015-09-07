Матч завершен
Армения
0:0
Матч завершен
Дания
Чемпионат Европы, 8 тур

Чемпионат Европы,

8 тур
7 сент. 2015, 19:00 МСК
7.09.2015, 19:00 МСК
понедельник
Свейн Моэн
Свейн Моэн
Главный Судья
Составы