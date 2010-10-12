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Чемпионат Европы
Армения VS Андорра
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Армения - Андорра: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Армения
4:0
Армения - Андорра: 12 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Андорра
Чемпионат Европы, 4 тур
Чемпионат Европы,
4 тур
12 окт. 2010, 18:00 МСК
12.10.2010, 18:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
9
Корян
Руслан Корян
-
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
3
Ароян
Вараздат Ароян
-
Корян
Аршак Корян
13
Оганесян
Камо Оганесян
-
Восканян
Тарон Восканян
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
Барсегян
Тигран Барсегян
-
Удо
Соломон Удо
Запасные
21
Григорян
Сероб Григорян
-
2
Восканян
Андраник Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
14
Оганесян
Арман Оганесян
-
19
Мурадян
Карен Мурадян
-
18
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
6
Ангуло
Вбеймар Ангуло
-
Андорра
мин
-
Виейра
Марсио Виейра
-
Сервос
Жоан Сервос
-
C. Garcia
C. Garcia
-
Куку
Куку
-
Aaron Sanchez
Aaron Sanchez
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
02.09.2011
02 сент. 2011
пт
19:00
Андорра
0 : 3
Армения
02.09.2011
02 сент. 2011
пт
19:00
Андорра
0
Армения
3
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
18:00
Армения
4 : 0
Андорра
12.10.2010
12 окт. 2010
вт
18:00
Армения
4
Андорра
0
Новости
В Андорре тоже бывают скандалы. Чиновники выгнали капитана сборной за критику, но тренер все равно его вызовет как протест
#Ильдефонс Лима
13 октября 2020, 19:48
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#политика
25 июля 2020, 23:29
3
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#Армения
19 ноября 2019, 11:45
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#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
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Новости матча
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06 октября 2020, 23:53
Игры чемпионата Армении переносятся из-за конфликта в Нагорном Карабахе
27 сентября 2020, 16:13
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10 августа 2020, 13:02
Сезон в первой лиге Армении завершили из-за договорных матчей – наказаны 58 человек
04 июля 2020, 13:30
Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
19 ноября 2019, 15:15