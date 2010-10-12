Армения - Андорра: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Армения
4:0

Армения - Андорра: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Андорра
Чемпионат Европы, 4 тур

Чемпионат Европы,

4 тур
12 окт. 2010, 18:00 МСК
12.10.2010, 18:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
9
Корян
Руслан Корян
-
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
3
Ароян
Вараздат Ароян
-
Корян
Аршак Корян
13
Оганесян
Камо Оганесян
-
Восканян
Тарон Восканян
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
Барсегян
Тигран Барсегян
-
Удо
Соломон Удо
Запасные
21
Григорян
Сероб Григорян
-
2
Восканян
Андраник Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
14
Оганесян
Арман Оганесян
-
19
Мурадян
Карен Мурадян
-
18
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
6
Ангуло
Вбеймар Ангуло
-
Андорра
мин
-
Виейра
Марсио Виейра
-
Сервос
Жоан Сервос
-
C. Garcia
C. Garcia
-
Куку
Куку
-
Aaron Sanchez
Aaron Sanchez

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

02.09.2011 02 сент. 2011 пт 19:00
Андорра
0 : 3
Армения
02.09.2011 02 сент. 2011 пт 19:00
Андорра
0
Армения
3
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 18:00
Армения
4 : 0
Андорра
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 18:00
Армения
4
Андорра
0

Новости

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