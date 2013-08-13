Матч завершен
Армавир
Армавир
1:0
Матч завершен
Витязь
Крымск
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
13 авг. 2013, 16:00 МСК
13.08.2013, 16:00 МСК
вторник
Составы