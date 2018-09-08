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Армавир VS Шинник
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Армавир - Шинник: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
0:0
Армавир - Шинник: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 10 тур
ФНЛ,
10 тур
Россия
8 сент. 2018, 19:00 МСК
8.09.2018, 19:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:00
Армавир
0 : 1
Шинник
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:00
Армавир
0
Шинник
1
24.07.2019
24 июля 2019
ср
18:30
Шинник
1 : 1
Армавир
24.07.2019
24 июля 2019
ср
18:30
Шинник
1
Армавир
1
24.03.2019
24 марта 2019
вс
14:00
Шинник
0 : 0
Армавир
24.03.2019
24 марта 2019
вс
14:00
Шинник
0
Армавир
0
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
19:00
Армавир
0 : 0
Шинник
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
19:00
Армавир
0
Шинник
0
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Армавир
0 : 2
Шинник
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
17:00
Армавир
0
Шинник
2
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Шинник
3 : 0
Армавир
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Шинник
3
Армавир
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
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Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13