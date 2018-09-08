Армавир - Шинник: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
0:0

Армавир - Шинник: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
8 сент. 2018, 19:00 МСК
8.09.2018, 19:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:00
Армавир
0 : 1
Шинник
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 16:00
Армавир
0
Шинник
1
24.07.2019 24 июля 2019 ср 18:30
Шинник
1 : 1
Армавир
24.07.2019 24 июля 2019 ср 18:30
Шинник
1
Армавир
1
24.03.2019 24 марта 2019 вс 14:00
Шинник
0 : 0
Армавир
24.03.2019 24 марта 2019 вс 14:00
Шинник
0
Армавир
0
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 19:00
Армавир
0 : 0
Шинник
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 19:00
Армавир
0
Шинник
0
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
Армавир
0 : 2
Шинник
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 17:00
Армавир
0
Шинник
2
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Шинник
3 : 0
Армавир
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 18:30
Шинник
3
Армавир
0

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