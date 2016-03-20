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Армавир VS Оренбург
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Армавир - Оренбург: 20 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
3:0
Армавир - Оренбург: 20 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 27 тур
ФНЛ,
27 тур
Россия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Армавир
3 : 0
Оренбург
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Армавир
3
Оренбург
0
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
17:00
Оренбург
2 : 0
Армавир
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
17:00
Оренбург
2
Армавир
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13