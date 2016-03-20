Армавир - Оренбург: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
3:0

Армавир - Оренбург: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
20 марта 2016, 17:00 МСК
20.03.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
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Предварительный состав

Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
37
Нойок
Александр Нойок
83
Миронов
Алексей Миронов
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
3
Сиваков
Михаил Сиваков
12
Малых
Андрей Малых
96
Смирнов
Александр Смирнов
31
Ткачук
Денис Ткачук
5
Аюпов
Тимур Аюпов
10
Воробьев
Дмитрий Воробьев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
-
24
Масловский
Александр Масловский
-
46
Мамин
Артем Мамин
-
15
Гойкович
Ренато Гойкович
-
54
Нестеров
Александр Нестеров
-
92
Скворцов
Алексей Скворцов
-
22
Палиенко
Максим Палиенко
-
19
Эктов
Александр Эктов
-
23
Бреев
Сергей Бреев
-
9
Козлов
Андрей Козлов
-
7
Прудников
Николай Прудников
-
84
Воробьев
Илья Воробьев
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Армавир
3 : 0
Оренбург
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Армавир
3
Оренбург
0
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 17:00
Оренбург
2 : 0
Армавир
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 17:00
Оренбург
2
Армавир
0

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