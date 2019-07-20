Армавир - Нефтехимик: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
0:2

Армавир - Нефтехимик: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2019, 19:00 МСК
20.07.2019, 19:00 МСК
суббота
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Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Нефтехимик
2 : 1
Армавир
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 14:00
Нефтехимик
2
Армавир
1
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
Армавир
0 : 2
Нефтехимик
20.07.2019 20 июля 2019 сб 19:00
Армавир
0
Нефтехимик
2

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