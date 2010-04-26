Матч завершен
Армавир
Армавир
4:1
Матч завершен
МИТОС
Новочеркасск
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
25 апр. 2010, 23:00 МСК
25.04.2010, 23:00 МСК
воскресенье
Составы