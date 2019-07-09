Армавир - Краснодар-2: 09 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
2:1

Армавир - Краснодар-2: 09 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
9 июля 2019, 19:00 МСК
9.07.2019, 19:00 МСК
вторник
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Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

09.07.2019 09 июля 2019 вт 19:00
Армавир
2 : 1
Краснодар-2
09.07.2019 09 июля 2019 вт 19:00
Армавир
2
Краснодар-2
1
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Краснодар-2
0 : 0
Армавир
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Краснодар-2
0
Армавир
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Армавир
3 : 3
Краснодар-2
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Армавир
3
Краснодар-2
3

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