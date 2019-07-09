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Армавир VS Краснодар-2
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Армавир - Краснодар-2: 09 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
2:1
Армавир - Краснодар-2: 09 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
9 июля 2019, 19:00 МСК
9.07.2019, 19:00 МСК
вторник
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События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
09.07.2019
09 июля 2019
вт
19:00
Армавир
2 : 1
Краснодар-2
09.07.2019
09 июля 2019
вт
19:00
Армавир
2
Краснодар-2
1
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Краснодар-2
0 : 0
Армавир
19.05.2019
19 мая 2019
вс
19:00
Краснодар-2
0
Армавир
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Армавир
3 : 3
Краснодар-2
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Армавир
3
Краснодар-2
3
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13