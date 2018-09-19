Армавир - Факел: 19 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
4:1

Армавир - Факел: 19 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
19 сент. 2018, 18:00 МСК
19.09.2018, 18:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

09.03.2020 09 марта 2020 пн 17:00
Армавир
1 : 0
Факел
09.03.2020 09 марта 2020 пн 17:00
Армавир
1
Факел
0
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Факел
0 : 2
Армавир
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 19:00
Факел
0
Армавир
2
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Факел
0 : 0
Армавир
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Факел
0
Армавир
0
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 18:00
Армавир
4 : 1
Факел
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 18:00
Армавир
4
Факел
1
02.05.2016 02 мая 2016 пн 18:00
Факел
2 : 0
Армавир
02.05.2016 02 мая 2016 пн 18:00
Факел
2
Армавир
0
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:45
Армавир
1 : 2
Факел
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 15:45
Армавир
1
Факел
2

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