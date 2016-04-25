Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Ирландия
Новая Зеландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
ФНЛ
Армавир VS Енисей
Поделиться:
Армавир - Енисей: 25 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
2:3
Армавир - Енисей: 25 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 33 тур
ФНЛ,
33 тур
Россия
25 апр. 2016, 19:00 МСК
25.04.2016, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
13:00
Енисей
1 : 1
Армавир
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
13:00
Енисей
1
Армавир
1
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
2 : 3
Енисей
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
2
Енисей
3
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Армавир
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
3
Армавир
1
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13