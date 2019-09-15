Матч завершен
Армавир
Армавир
Калмыков 33
1:1
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
15 сент. 2019, 17:30 МСК
15.09.2019, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Армавир
мин
-
Калмыков
Амур Калмыков
33'
33'
90