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Армавир VS Биолог-Новокубанск
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Армавир - Биолог-Новокубанск: 24 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
0:1
Армавир - Биолог-Новокубанск: 24 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
Новокубанск
Кубок России, 1/128 финала
Кубок России,
1/128 финала
Россия
24 июля 2016, 19:00 МСК
24.07.2016, 19:00 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
24.07.2016
24 июля 2016
вс
19:00
Армавир
0 : 1
Биолог-Новокубанск
24.07.2016
24 июля 2016
вс
19:00
Армавир
0
Биолог-Новокубанск
1
05.08.2012
05 авг. 2012
вс
17:30
Армавир
2 : 2
Биолог-Новокубанск
05.08.2012
05 авг. 2012
вс
17:30
Армавир
2(1)
Биолог-Новокубанск
2
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
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Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13