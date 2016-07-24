Армавир - Биолог-Новокубанск: 24 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
0:1

Армавир - Биолог-Новокубанск: 24 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Биолог-Новокубанск
Новокубанск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
24 июля 2016, 19:00 МСК
24.07.2016, 19:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

24.07.2016 24 июля 2016 вс 19:00
Армавир
0 : 1
Биолог-Новокубанск
24.07.2016 24 июля 2016 вс 19:00
Армавир
0
Биолог-Новокубанск
1
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 17:30
Армавир
2 : 2
Биолог-Новокубанск
05.08.2012 05 авг. 2012 вс 17:30
Армавир
2(1)
Биолог-Новокубанск
2

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