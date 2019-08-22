Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
2:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
Синани 68
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 18:00 МСК
22.08.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Арарат-Армения
мин
32
Кобялко
Антон Кобялко
90
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
8
Малакян
Гор Малакян
90
77
Аветисян
Петрос Аветисян
90
Запасные
93
Жуниор
Алекс Жуниор
10
Амбарцумян
Армен Амбарцумян
Дюделанж
мин
1
Жубер
Жонатан Жубер
90
5
Шнелл
Том Шнелл
90
15
Дельгадо
Рикардо Дельгадо
90
9
Синани
Данель Синани
68'
68'
90
10
Штольц
Доминик Штольц
90
8
Покар
Марио Покар
90
23
Клапп
Райан Клапп
90
24
Кирк
Мехди Кирк
90
Запасные
20
Гаро
Микаэль Гаро
77
Бугрен
Сабир Бугрен
13
Натами
Омар Натами