Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
9 марта 2002, -:- МСК
9.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы