Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
15 сент. 2001, 23:00 МСК
15.09.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы