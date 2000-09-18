Матч завершен
Анжи
Махачкала
3:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
17 сент. 2000, 23:00 МСК
17.09.2000, 23:00 МСК
воскресенье
Составы