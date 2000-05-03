Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
2 мая 2000, 23:00 МСК
2.05.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы