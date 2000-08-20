Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
19 авг. 2000, 23:00 МСК
19.08.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы