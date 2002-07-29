Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
28 июля 2002, 23:00 МСК
28.07.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы