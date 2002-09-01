Матч завершен
Анжи
Махачкала
2:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
31 авг. 2002, 23:00 МСК
31.08.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы