Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
29 июня 2001, 23:00 МСК
29.06.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы