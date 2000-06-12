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Анжи VS Локомотив НН
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Анжи - Локомотив НН: 11 июня 2000 смотреть онлайн
Матч завершен
Анжи
Махачкала
4:0
Анжи - Локомотив НН: 11 июня 2000 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
11 июня 2000, 23:00 МСК
11.06.2000, 23:00 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
30.09.2000
30 сент. 2000
сб
23:00
Локомотив НН
1 : 4
Анжи
30.09.2000
30 сент. 2000
сб
23:00
Локомотив НН
1
Анжи
4
11.06.2000
11 июня 2000
вс
23:00
Анжи
4 : 0
Локомотив НН
11.06.2000
11 июня 2000
вс
23:00
Анжи
4
Локомотив НН
0
Новости
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