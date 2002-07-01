Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
30 июня 2002, 23:00 МСК
30.06.2002, 23:00 МСК
воскресенье
Составы