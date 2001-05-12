Матч завершен
Анжи
Махачкала
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
11 мая 2001, 23:00 МСК
11.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы