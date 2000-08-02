Матч завершен
Анжи
Махачкала
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
1 авг. 2000, 23:00 МСК
1.08.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы