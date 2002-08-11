Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
10 авг. 2002, 23:00 МСК
10.08.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы