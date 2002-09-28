Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
27 сент. 2002, 23:00 МСК
27.09.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы